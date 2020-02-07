Томск, , 08:12 — REGNUM В Томске 6 февраля зафиксировано два случая падения снега с кровель зданий на людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

По данным ведомства, снег с двухэтажного дома упал на молодого человека на улице Смирнова. Второй случай произошёл в переулке Ботаническом: снег упал с десятиэтажного дома на двух женщин.

Как уточнили в ведомстве, в обоих случаях госпитализация пострадавшим не потребовалась.

МЧС рекомендует жителям Томской области быть предельно внимательными, проходя вблизи зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года на улице Гагарина в Томске при демонтаже наружной вывески произошёл сход снега. Пострадала женщина.

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