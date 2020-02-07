Санкт-Петербург, , 19:06 — REGNUM Детёныш балтийской нерпы был спасён специалистами Фонда друзей балтийской нерпы на берегу Финского залива под Санкт-Петербургом. Об этом 7 февраля сказано на официальной станице Фонда в социальной сети «ВКонтанкте».

Нерпу, которой около трёх дней от роду, заметили на льду Финского залива представители яхт-клуба, они и вызвали на помощь специалистов Фонда друзей балтийской нерпы.

Как рассказали специалисты Фонда, они забрали нерпу, которая оказалась самочкой. За время путешествия по льду нерпёнок ободрал ласты и наелся тростника. Раньше работники не сталкивались с таким ранним случаем рождения кольчатой балтийской нерпы на Финском заливе. Как пояснили эксперты, сезон размножения этого вида нерпы начинается с середины февраля.

В настоящее время за спасённой нерпой ведётся наблюдение, специалисты надеются, что детёныш, несмотря на перенесённые им испытания, выживет. Отмечается, что выращивание таких малышей — задача не из простых.

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