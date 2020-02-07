Мукачево, Украина, , 14:29 — REGNUM В закарпатском городе Мукачево произошла перестрелка, сообщил 7 февраля местный ресурс Mukachevo.net.

«Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника поехали в неизвестном направлении», — рассказали в полиции.

В результате перестрелки ранения получили двое мужчин 24 и 40 лет. Один из них получил пулевое ранении таза и и в тяжёлом состоянии был госпитализирован Мукачевскую центральную районную больницу.

Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате перестрелки в Харькове был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Владимир Борох.

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