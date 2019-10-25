Киев, , 19:02 — REGNUM В Харькове в результате перетрелки погиб один из свидетелей по дел об убийстве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает «РБК Украина».

Речь идет о Владимире Борохе, который погиб сегодня в результате перестрелки в Харькове. Перестрелка произошла сегодня утром, в ней участвовали четверо мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другой был госпитализирован.

Один из уцелевших стрелков пытался скрыться от полиции, но те настигли его в районе Южного вокзала. Скрывающийся подорвался на гранате.

Получивший ранение человек — это Георгий Исаков — бывший соратник председателя харьковского отделения организации «Оплот» Евгений Жилина. Этот Жилин был застрелен в Московской области. «Оплот» выступал против насильственного захвата власти в Киеве в феврале 2014 года, но после госпереворота пришедшие к власти бандеровцы и их приспешники назвали «Оплот» террористической организацией.

Владимир Борох по кличке «Тайсон» был помощником Исакова. Он был свидетелем по делу об убийство беглого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которого застрелили в Киеве 23 марта 2017 года.