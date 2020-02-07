Ростов-на-Дону, , 13:30 — REGNUM Житель Мясниковского района Ростовской области предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства пяти женщин. Он также обвиняется в изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР.

Как полагают следователи, преступления были совершены в разные годы — в октябре и апреле 2000 года, в ноябре 2001 года и в июле 2003 года, в марте 2015 года. Одна из жертв убийцы и насильника осталась жива. Задержать маньяка удалось в октябре 2018 года после изнасилования и убийства молодой девушки на территории жилого комплекса «Суворовский» в Ростове-на-Дону.

«Проведенной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что преступник каким-либо психическим расстройством не страдает, у него выявлено расстройство сексуального предпочтения в виде садизма», — уточнили в ведомстве.

В следственном управлении также отметили, что в ходе следствия по нескольким эпизодам уголовное преследование в отношении обвиняемого было прекращено в связи с истечением сроков давности. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.