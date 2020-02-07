Москва, , 13:05 — REGNUM Государственная защита предоставлена следственной группе, которая расследует покушение в январе 2019 года на главу Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, позднее убитого в Москве. Об этом сообщает 7 февраля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник пояснил, что защита потребовалась из-за угроз в адрес следователей. Судебные заседания по делу проходят в закрытом режиме. Ранее следователи не раз заявляли, что им угрожают родственники и сторонники арестованного Хасана Полонкоева.

Как сообщало ИА REGNUM, Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты в Москве в ноябре 2019 года. В январе того же года его машину обстреляли на Северном Кавказе. По версии следствия, убийство совершила преступная группа в составе Хасана Полонкоева и других лиц.

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