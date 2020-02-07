Цхинвал, , 11:05 — REGNUM Транскавказская магистраль (Транскам), единственная автомобильная дорога, которая соединяет Россию и Южную Осетию, была закрыта 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Сообщается, что Транскам была закрыта в 10:30 (совпадает с мск) в обе стороны. Причиной запрета на проезд стал сильный снегопад. Есть опасность схода снежных лавин.

Как передавало ИА REGNUM, в этот день также была закрыта другая автомобильная трасса, ведущая к странам Закавказья — Военно-Грузинская дорога. Из-за непогоды, по ней также было прекращено движение автотранспорта.

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