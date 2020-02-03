Турочакский район, Алтай, , 09:20 — REGNUM На Алтае возбудили уголовное дело против жителя Турочакского района за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«В ходе проверки поступившей информации, в селе Яйлю оперативники обнаружили и изъяли у 35-летнего местного жителя полимерный пакет с веществом растительного происхождения», — отметили в ведомстве.

Эксперты установили, что изъятое вещество является марихуаной весом 622,8 грамма. В своё оправдание подозреваемый сообщил, что заготовил наркотики для собственного употребления летом 2019 года в окрестностях Телецкого озера.

Мужчина был отпущен под подписку о невыезде. Теперь ему грозит лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

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