Благовещенск, , 05:11 — REGNUM В китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с российским Приамурьем, число заразившихся коронавирусом за последние сутки выросло на 37 человек.

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По данным, публикуемым агентством Синьхуа, в городе Дацин был зарегистрирован один новый случай со смертью заразившегося. Кроме того, семь случаев полного выздоровления отмечено в Харбинской инфекционной больнице, в Центре профилактики и лечения инфекционных заболеваний провинции Хэйлунцзян и в Народной больнице города Шуанъяшань.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки в Китае 3 100 человек заразились коронавирусом, умерло 73 человека. Общее число погибших от коронавирусной инфекции, таким образом, достигло 636 человек.