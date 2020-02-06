Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM ДТП с участием автобуса, трамвая и двух легковых автомобилей спровоцировало дорожный коллапс в Выборгском районе Петербурга днем 6 февраля. Такой вывод можно сделать по данным сервиса «Яндекс.Карты».

Около двух часов дня солнечного четверга на оживленной Светлановской площади столкнулись автобус, трамвай и два легковых автомобиля. В результате ДТП никто не пострадал, однако транспортные средства перегородили проезжую часть из-за чего начала образовываться пробка.

Движение затруднено со стороны Светлановского, 2-го Муринского и Энегельса проспектов.

Отметим, по данным пресс-службы ГУ МЧС, в ДТП никто не пострадал, помощь спасателей не понадобилась.