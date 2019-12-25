Улан-Удэ, , 09:27 — REGNUM В Бурятии участились случаи придавливания младенцев во сне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за последний месяц подобные случаи регистрируются каждую неделю.

«Последний произошёл накануне в Закаменском районе. А неделей ранее в Улан-Удэ мама насмерть придавила 28 дневного ребенка», — отметили в ведомстве.

Всего за год из-за механической асфиксии погибло 14 младенцев, что на одного больше итогов прошлого года.

В связи с этим глава минздрава Дамбинима Самбуев поручил усилить информационно-разъяснительную работу с молодыми родителями по уходу за новорожденными. В частности, при выписке из больницы матерям сообщают о запрете на сон в одной кровати с ребёнком.

Добавим, что растёт и общая смертность детей. Как сообщало ИА REGNUM, коэффициент младенческой смертности вырос почти на треть, составив 6,5 новорожденного на тысячу родившихся и увеличился на 27,5%. По данным Бурятстата, за первые восемь месяцев 2019 года здесь умерло 58 детей в возрасте до одного года.

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