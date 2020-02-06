Житомир, Украина, 6 февраля 2020, 08:57 — REGNUM В Житомирской области Украины сотрудники Государственной пограничной службы (ГПСУ) изъяли у гражданина Молдавии более 100 российских книг, сообщила пресс-служба ведомства.
Все книги находились в упаковках, среди них издания научно-популярного характера, литература по косметологии, учебники по медицине и праву.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мирошниченко возмутился, что в Киеве, в супермаркете сети «Ашан» свободно продаются книги на русском языке.
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