Житомир, Украина, , 08:57 — REGNUM В Житомирской области Украины сотрудники Государственной пограничной службы (ГПСУ) изъяли у гражданина Молдавии более 100 российских книг, сообщила пресс-служба ведомства.

«Обнаружили очередное «книжное нарушение» в пункте пропуска «Выступовичи» на Житомирщине. Более сотни книг гражданин Молдавии вёз на автомобиле из России и «забыл» задекларировать на украинской границе», — сказано в сообщении.

Все книги находились в упаковках, среди них издания научно-популярного характера, литература по косметологии, учебники по медицине и праву.

«Книги изъяты. Их стоимость будет определена впоследствии», — подчеркнули в ГПСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мирошниченко возмутился, что в Киеве, в супермаркете сети «Ашан» свободно продаются книги на русском языке.

Читайте также: Экс-депутат Рады возмущен продажей на Украине книг на русском языке