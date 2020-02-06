Биробиджан, , 07:10 — REGNUM Сотрудники городской администрации были эвакуированы из здания мэрии после получения информации о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Сообщение с угрозой совершения терракта поступило в мэрию по служебной электронной почте, после чего было принято решение об эвакуации — люди были выведены на мороз. Прибывшие специальные службы приступили к обследованию здания в поисках взрывных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, две недели назад из школ и детских садов Биробиджана была проведена эвакуация персонала и учащихся после получения учреждениями сообщений о минировании, которые были получены по электронной почте.