Биробиджан, , 05:23 — REGNUM Очередное сообщение о минировании детских садов парализовало работу детских дошкольных учреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Биробиджана.

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Сразу в несколько дошкольных учреждений Биробиджана по электронной почте поступили тревожные сообщения. В настоящее время идёт эвакуация сотрудников и воспитанников — детей отводят в близлежащие административные здания.

Детский сад № 43 уже проверен, никаких взрывных устройств обнаружено не было, дети были возвращены в дошкольное учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, во время эвакуации детского сада после получения сообщения о минировании в результате сердечного приступа скончалась воспитательница.