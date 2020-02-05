Асьют, , 12:38 — REGNUM В Египте врача арестовали по подозрению в причастности к гибели 12-летней девочки, которой он якобы совершил процедуру обрезания. Об этом передает The Guardian Africa.

По информации журналистов издания, девочка погибла от потери крови в частной клинике в Манфалоуте, недалеко от города Асьют, куда ее привели родители, дядя и тетя для проведения обрезания.

Ее родители и тетя также были арестованы после появления сообщений о смерти девочки, отмечают репортеры.

Как сообщают в прокуратуре, 70-летний врач проводил процедуру без анестезии и без помощи медсестры. Кроме того, по информации следствия, у врача не было квалификации хирурга.

Хирург, известный только как «Али А.А.», утверждал, что семья привела к нему девочку для проведения «пластической операции» на ее гениталиях.

По сообщениям местных СМИ, члены семьи позднее признали, что они привели девочку на обрезание, добавив, что мать и тетя ребенка оставались в комнате во время процедуры.

Как передает The Guardian, калечащие операции на женских половых органах, также известные как женское обрезание — удаление клитора и иногда других наружных женских половых органов. По традиции, в некоторых сельских районах Египта до сих пор требуется, чтобы девушкам проводили обрезание, которое воспринимается как способ продемонстрировать их сексуальную чистоту.

По словам журналистов, власти Египта годами боролись за искоренение этой практики. Несмотря на официальный запрет на проведение женского обрезания от 2008 года и новые законы от 2016 года, криминализирующие родителей и врачей, которые способствуют этому, полностью решить проблему не удалось. По данным ЮНИСЕФ, 87% женщин в возрасте от 15 до 49 лет подвергались женскому обрезанию в Египте. Около 14% девушек до 14 лет пережили процедуру.

Согласно новым законам, любому, кто выполняет женское обрезание, грозит от трех до 15 лет тюремного заключения, в то время как любому сопровождающему девушек или женщин грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Однако, по оценкам ЮНИСЕФ, в 2016 году около 27,2 миллионов египетских женщин и девочек из почти 100-миллионного населения страны подвергались женскому обрезанию, несмотря на ужесточение закона.