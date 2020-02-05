История вопроса

Коррупция - злоупотребление должностными полномочиями физических лиц, с целью обогащения или иной выгоды. В России регулируется законом «О противодействии коррупции». Коррупция - глобальная проблема, существующая в каждой стране.



В 2018 году по версии Transparency International в топ 10 самых коррумпированных стран вошли Венесуэла, Йемен, Сомали, Россия, Гвинея, Сирия, Южный Судан, Ливия, Афганистан, Северная Корея.

