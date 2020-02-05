Москва, 5 февраля 2020, 12:07 — REGNUM Московский городской суд признал законным арест генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, передаёт 5 февраля «Интерфакс».
Кизлык руководит управлением таможенного дознания Федеральной таможенной службы России.
Мосгорсуд решил оставить постановление Басманного суда Москвы без изменений, апелляцию защиты без удовлетворения.
Кизлык и его заместитель Алексей Серебро проходят подозреваемыми по уголовному делу. По данным следствия, они помогали контрабандистам уходить от ответственности.