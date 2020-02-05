Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM На юго-западе Санкт-Петербурга двое молодых людей пытались совершить хищение продуктов из супермаркета, угрожая гранатой. Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 3 февраля из Красносельского района поступило сообщение о мелком хищении в сетевом супермаркете на улице Рихарда Зорге.

Прибывшим полицейским и сотрудникам Росгвардии охранник супермаркета пояснил, что двое парней вошли в магазин, один из них достал из кармана предмет, похожий на гранату, после чего оба попытались похитить различные товары.

«В торговом зале магазина полицейские задержали двух неработающих 24-летних петербуржцев. Один из них ранее судим за покушение на кражу. Обоих доставили в территориальный отдел полиции. Изъята учебная граната», — рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Один из задержанных стал фигурантом дела о покушении на кражу, второй — дела о хулиганстве. Расследование продолжается.