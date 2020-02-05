Анкара, , 08:50 — REGNUM В результате схода лавины в турецкой провинции Ван, расположенной на востоке страны, погибли по меньшей мере пять человек. Об этом 5 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

«Семеро человек были спасены во время поиска. К сожалению, мы также обнаружили пять тел под снегом», — заявил в комментарии журналистам агентства губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Билмех.

Лавина сошла в районе Бахчисарай и ударила по следовавшему здесь микроавтобусу. Губернатор подчеркнул, что под снегом могут находится еще двое человек.

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