Анкара, 5 февраля 2020, 08:50 — REGNUM В результате схода лавины в турецкой провинции Ван, расположенной на востоке страны, погибли по меньшей мере пять человек. Об этом 5 февраля сообщает Anadolu Ajansi.
«Семеро человек были спасены во время поиска. К сожалению, мы также обнаружили пять тел под снегом», — заявил в комментарии журналистам агентства губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Билмех.
Лавина сошла в районе Бахчисарай и ударила по следовавшему здесь микроавтобусу. Губернатор подчеркнул, что под снегом могут находится еще двое человек.
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