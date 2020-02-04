Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Анонимные «минёры», ежедневно отправляющие письма с угрозами в адрес судов и других учреждений Петербурга, вместо лаконичных сообщений об угрозе «взрыва» днем 4 февраля прислали адрес, на который требуют перевести им 120 биткоинов.

Вымогательством злоумышленники занялись в ноябре 2019 года и с небольшими перерывами почти ежедневно сообщают о «минировании» городских учреждений.

«Сообщение о взрывах будет приходить до тех пор, пока Константин Малафеев не вернёт 120 биткоинов украденных с биржи WEX», — написал автор преступной рассылки.

Константин Малафеев — известный российский предприниматель, учредитель благотворительного фонда Василия Великого, который с 2014 года оказывает помощь Донбассу. С конца ноября злоумышленники требуют от него выплаты якобы «украденных» 120 биткоинов, или, по расчетам на 4 февраля 2020 года, более 69,8 млн рублей.

Также злоумышленники сообщили адрес, на который необходимо перевести криптовалюту, и предупредили, что на фоне постоянных рассылок появилось множество «аферистов», которым могут по ошибке быть переведены требуемые средства.

В результате в Петербурге после утренних проверок вновь эвакуировались персонал и посетители Петродворцового, Василеостровского и Ленинского районных судов.

Блокировки адресов почтовых серверов, с которых приходят угрозы, очевидно, никак не помогают остановить волну «заминирований».

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