Саранск, , 14:34 — REGNUM Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание в мордовской колонии, был отправлен в штрафной изолятор. Об этом рассказал его адвокат Александр Горбатенко.

«Дмитрия отправили в штрафной изолятор на пять суток, он там находится с субботы (1 февраля). Причину этого мы пока не знаем», — цитирует его ТАСС.

По данным регионального УФСИН, 9 января в ИК-5 между Захарченко и другим осужденным на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, переросший в драку. В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года.

В июне 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил его к 13 годам колонии строгого режима по обвинениям во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию. Также Захарченко был лишён специального звания полковника и государственных наград. Кроме того, ему был назначен штрафу в размере почти 118 млн.

В октябре того же года Мосгорсуд смягчил приговор Захарченко на полгода. Наказание бывший полковник отбывает в колонии в Мордовии.

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