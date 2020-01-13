Москва, , 06:12 — REGNUM За покровительство в коммерческой деятельности экс-сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко мог получать взятки каждый месяц. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток», — сказал Краснов.

По его словам, следствием устанавливается происхождение 8 млрд рублей, обнаруженных в квартире у бывшего полковника МВД.

Как передавало ИА REGNUM, 12 января суд города Москвы подтвердил законность взыскания с Захарченко имущества на сумму 484 млн рублей.

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