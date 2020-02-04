Куала-Лумпур, , 13:22 — REGNUM Министерство здравоохранения Малайзии сообщило, что число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV в стране увеличилось до десяти человек, передает информационное агентство Antara.

По словам министра здравоохранения, речь идет о двух новых случаях заражения коронавирусом. Первым заразившимся стал 63-летний гражданин Китая, приехавший из Уханя 18 января 2020 года и помещенный в карантин сроком на 14 дней. Проведенный 3 февраля 2020 года тест показал наличие у пациента коронавирусом 2019-nCoV.

Вторым заразившимся коронавирусом, по его словам, стал 41-летний гражданин Малайзии, который совершил ряд поездок в соседние страны с 16 по 23 января 2020 года для участия в обсуждениях, в которых также приняли участие несколько международных делегаций, включая делегацию из Китая. Проведенный 3 февраля 2020 года тест также дал положительный результат.

В настоящее время из десяти случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в стране девять принадлежат гражданам Китая, а один — Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, граждан Малайзии, эвакуированных из Уханя, поместили в карантин сроком на 14 дней.

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