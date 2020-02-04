Кызыл, , 12:40 — REGNUM В Туве завершился процесс над местным жителем, которого обвиняли в покушении на жизнь сотрудников правоохранительного органа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

3 октября 2018 года полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2109. Ехавшие в нём пятеро мужчин, выскочив из машины, бросились бежать. Однако когда участковый побежал за ранее судимым мужчиной, тот напал на него, нанося удары по голове, рукам и ногам.

«Когда потерпевший попытался встать, осужденный нанес ножом удар в область грудной клетки сзади. От полученных повреждений сотрудник полиции скончался на месте», — добавили в СКР.

Затем мужчина, размахивая ножом, напал на второго полицейского, подбежавшего к месту происшествия. Однако в ходе борьбы сотруднику удалось выхватить оружие из рук напавшего, после чего с подоспевшими коллегами обезвредить его.

В итоге суд признал вину подсудимого по двум инкриминируемым эпизодам доказанной, приговорив мужчину к пожизненному лишению свободы.

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