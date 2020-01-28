Улаганский район, Алтай, , 15:10 — REGNUM В Улаганском районе Республики Алтай огласили приговор 32-летней местной жительнице, которую обвиняли в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

22 августа 2019 года жители села Балыктуюль вызвали участкового из-за хулиганского поведения пьяной женщины. Прибывший на место полицейский попытался успокоить её, но натолкнулся на сопротивление.

«При этом злоумышленница … оскорбила представителя власти, выразившись в его адрес грубой нецензурной бранью, после чего укусила сотрудника полиции в область правого предплечья, затем своей рукой исцарапала его лицо», — отметили в СКР.

Судья признал женщину виновной, однако учтя смягчающее обстоятельство в виде двух несовершеннолетних детей, приговорил её к 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

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