Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в связи с обнаружением тел четырех человек в Приморском районе города.

Напомним, мертвые тела двух женщин и двух мужчин были найдены в заброшенном здании столовой бывшей воинской части в микрорайоне Коломяги. Рядом находилась канистра с жидкостью темного цвета. Тела успели обглодать грызуны.

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, в канистре находились остатки неустановленной спиртосодержащей жидкости.

В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская — для установления причин смерти.

«Выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.