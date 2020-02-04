Краснодар, , 11:47 — REGNUM Начальник управления государственного экологического надзора министерства природных ресурсов Краснодарского края задержан правоохранительными органами. В отношении чиновника, а также его 44-летнего знакомого возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 4 февраля.

Согласно материалам дела, Арбитражный суд края удовлетворил иск регионального министерства природных ресурсов к одному из индивидуальных предпринимателей о возмещении ущерба недрам, речь шла о сумме более пяти миллионов рублей.

По версии следствия, в октябре-декабре 2019 года подозреваемый чиновник, зная о решении суда, решил присвоить деньги. Как считают следователи, его 44-летний знакомый, с которым он поделился планом, сообщил брату предпринимателя, проигравшего иск, о том, что начальник управления министерства сможет помочь снизить сумму ущерба — за соответствующую плату. Предприниматель обратился в следственные органы. 25 декабря 2019 года при получении 200 тыс. рублей 44-летний знакомый чиновника был задержан. В тот же день подозреваемый, вод контролем оперативных сотрудников, перечислил полученную сумму на карту чиновника — как и было между ними ранее условлено.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и возможных других эпизодов незаконной деятельности», — уточнили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы края расследуют уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства Кубани — его обвиняют в получении взятки.

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