Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM В Семикаракорском районе Ростовской области суд вынес приговор бухгалтерам двух детских садов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Как следует из материалов уголовного дела, два работника детских садов «Золотой петушок» и «Ягодка» завышали свою зарплату, тем самым похитив из бюджета более 7,5 млн рублей. В отношении мужчины и женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном и особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Подсудимым назначено наказание в виде пяти лет и 3,5 года лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Семикаракорске главный бухгалтер детских садов «Светлячок» и «Ягодка» в течение двух лет получала повышенную зарплату, похитив свыше 4 млн рублей бюджетных средств.

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