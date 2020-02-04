Анкара, , 10:55 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 4 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, повстанцы добровольно сложили оружие и сдались турецким военным на юго-востоке страны. Если верить сотрудникам СМИ, они пересекли границу с Сирией дезертировав из своих частей.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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