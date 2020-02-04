Зея, Амурская область, , 10:40 — REGNUM Во вторник, 4 февраля, около 13 часов по местному времени в Зейском районе Приамурья было зафиксировано землетрясение с магнитудой до 4,5 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного МЧС.

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Эпицентр землетрясения располагался в 20 км от поселка Хвойный. Подземный толчок ощущался в городе Зея, жертв и разрушений, по данным МЧС, не зарегистрировано. По информации Якутского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», магнитуда сейсмособытия составила 4,0 — 4,5. Сейсмическое событие не отразилось на работе объектов жизнеобеспечения.

Жители региона активно обсуждают событие в социальных сетях, делятся впечатлениями, полученными в момент толчка.

Как сообщало ИА REGNUM, магнитудой 5,1 было зафиксировано землетрясение на юго-западе Китая.