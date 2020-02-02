Пекин, , 19:56 — REGNUM На юго-западе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом 2 февраля сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).

Отмечается, что подземные толчки наблюдались вблизи города Чэнду в провинции Сычуань. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 21 км.

Сведений о пострадавший и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в Восточно-Китайском море. Эпицентр толчков расположился по координатам 27,16 градуса северной широты и 126,6 градуса восточной долготы на глубине 10 км.

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