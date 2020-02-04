Талдыкорган, Казахстан, , 08:31 — REGNUM Подозреваемым в резонансном убийстве 36-летнего военнослужащего в казахстанском городе Талды-Кургане оказался 37-летний сослуживец убитого. Об этом заявил начальник управления полиции Талды-Кургана Аскар Нурсапа, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алма-Атинской области.

По его словам, следователи проделали большую работу по выяснению обстоятельств случившегося. В частности, проведено несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинская, баллистическая и портретная. Нурсапа отметил, что подозреваемый уже задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В полиции добавили, что орудием убийства мог стать обрез 16-го калибра, который был обнаружен на дне реки Каратал. Оружие приобщено к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Напомним, 24 декабря 2019 года в полицию Талды-Кургана поступило сообщение об обнаружении трупа с признаками огнестрельного ранения. Потерпевшим оказался 36-летний военнослужащий одной из местных воинских частей.