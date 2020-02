Амстердам, , 08:06 — REGNUM В голландском городе Делфт полицией задержан 40-летний выходец из Ирана, который подозревается в подготовке террористического акта или актов в Иране. Кроме того, он подозревается в членстве в террористической организации.

В прокуратуре заявили, что задержанный также подозревается в том, что он является членом группировки ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz), которая борется, в т. ч. вооружённым путём, за создание независимого арабского государства на территории иранской провинции Хузестан.

Во время задержания подозреваемого полиция, в частности, конфисковала мобильные телефоны и другие носители данных. Кроме того, в рамках следственных действий был произведён обыск в конторе ASMLA в г. Рейсвейк. В здании базируется телевизионная станция ASMLA.