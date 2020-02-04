Новосибирск, , 07:09 — REGNUM Временно исполняющий обязанности руководителя Сибирского территориального управления Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Алексей Колович подтвердил, что здание на бульваре Молодёжи в Советском районе Новосибирска, где на людей рухнула крыша, действительно находится на балансе его организации, пишут «Вести Новосибирск».

Он сказал, что пристройка к одноэтажному зданию является самостроем одного из прошлых арендаторов. По бумагам, на этом участке расположен только капитальный объект. Колович уверил, что его организация не заключала никаких договоров с устроителями «гаражной вечеринки», которая закончилась обрушением крыши.

«Это либо сговор кого-то из моих подчинённых, незаконно предоставивших организаторам мероприятия здание, либо самовольный захват помещения устроителями «вечеринки», — заявил он, подчеркнув, что в его организации будет проведена полная проверка отвечающих за содержание объекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2020 года в одном из кафе в Советском районе Новосибирска обрушилась кровля. Погибла одна девушка, ещё несколько человек пострадали, двое из них прооперировали.

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