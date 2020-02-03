Париж, , 21:44 — REGNUM Мужчина с ножом совершил нападение на жандарма во французском департаменте Мозель на северо-востоке Франции. Об этом 3 февраля сообщает газета Figaro.

Инцидент произошёл около 15:30 по местному времени (17:30 мск) в коммуне Дьёз, где проживает около трёх тыс. человек. Мужчина, угрожавший ножом, напал на жандарма и успел ранить его в руку.

Жандарм сначала применил против нападавшего слезоточивый газ, а потом открыл по нему огонь. Нападавший был госпитализирован с ранением в области живота.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы человека, напавшего на жандарма.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании сотрудниками полиции во Франции мужчины, вооружённого ножом, который угрожал прохожим в городе Меце.

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