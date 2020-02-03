Наро-Фоминск, Московская область, , 20:50 — REGNUM Обстоятельства гибели 13-летнего подростка, обнаруженного в бессознательном состоянии прохожими на улице, выясняют следователи в городе Наро-Фоминске Московской области. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Московской области.

По предварительным данным, ребёнка в бессознательном состоянии обнаружили на улице прохожие и вызвали для него скорую помощь. Подросток был госпитализирован, но скончался, не приходя в сознание, в реанимационном отделении городской больницы.

Предварительно установлено, что ребёнок погиб в результате отравления неустановленным ядом. Никаких телесных повреждений у школьника обнаружено не было.

При проведении осмотра места происшествия экспертами был обнаружен и изъят флакон с освежителем воздуха. В настоящее время расследование дела продолжается, проводятся следственные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребёнка.

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