Москва, , 17:58 — REGNUM 235-й гарнизонный военный суд Москвы до 1 апреля арестовал двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который обвиняется в хранении наркотиков и применении насилия к представителю власти, сообщает «Интерфакс».

Обвинения Кушиташвили предъявлены по ст. 318 УК («Применение насилия не опасного для жизни или здоровья к представителю власти») и ст. 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

По версии следствия, Кушиташвили незаконно приобрёл около 0,61 грамма кокаина, при задержании два раза ударил сотрудника Росгвардии в нос, чем причинил ему «физическую боль и нравственные страдания». Сам боксёр вины не признает.

Георгию Кушиташвили 24 года. Он двукратный чемпион России (2015, 2018 годы), также спортсмен получил бронзу на чемпионате России в 2016 году. Ранее он рассматривался как один из кандидатов на поездку на Олимпиаду-2020 в Токио.