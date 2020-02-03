Цхинвал, , 17:55 — REGNUM Тела российского советника по делам здравоохранения и социальной политики Игоря Галя и его супруги обнаружены в столице Южной Осетии, городе Цхинвале. Об этом 3 февраля сообщает «Sputnik Осетия».

Тела погибших были обнаружены в доме, где проживал Игорь Галь с супругой. По предварительной информации, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

В настоящее время в доме советника работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины смерти уточняются, проводятя необходимые экспертизы.

Официального подтверждения информации пока не поступало.

Напомним, Игорь Галь являлся советником по вопросам здравоохранения и социальной политики в Южной Осетии. эту должность он занимал с 2016 года.

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