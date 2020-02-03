Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Врачи одной из городских больниц Петербурга борются за жизнь сотрудника Росгвардии, которого доставили в реанимацию на скорой помощи прямо из трамвая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник знакомкой с ситуацией.

ЧП произошло в воскресенье, 2 февраля, около 19 часов вечера. Как сообщают очевидцы, мужчина в форме зашёл в трамвай и спустя какое-то время ему стало плохо. После звонка очевидцев он был госпитализирован с проспекта Науки в ДГБ №3.

«Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации, опросу не подлежит», — отметил собеседник агентства.

Также источник уточнил, что до того как сесть в трамвай, росгвардеец упал, а в общественном транспорте ему стало плохо.