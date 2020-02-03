Горно-Алтайск, , 12:02 — REGNUM Более трёхсот опасных предметов выявлено за год у посетителей судов в Республике Алтай. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов России.

Как отмечается, под охраной сотрудников ведомства находится 23 здания судов на территории республики.

«За прошедшие двенадцать месяцев 2019 года в судах республики у посетителей выявлено 347 запрещеных к проносу предметов. Они были обнаружены с помощью средств технического контроля при осуществлении пропускного режима», — отметили в управлении.

В частности, посетители приходили на заседания с огнестрельным и холодным оружием. Опасные предметы принадлежали им на законных основаниях. Тем не менее, как отметили в управлении, приходить с оружием в суд запрещено.

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