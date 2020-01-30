Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM В 2019 году судебные приставы Петербурга чаще всего пресекали попытки пронести в судебные участки города оружие, боеприпасы и легковоспламеняющиеся жидкости. Об этом в четверг, 30 января, сообщает пресс-служба Управлении ФССП России по Санкт-Петербургу.

По данным сводной статистики 2019 года, судебными приставами было выявлено 1732 единицы оружия, боеприпасов и взрывных устройств, при этом в основном посетители судов пытаются пройти с оружием в здания судов общей юрисдикции, а 441 единицу оружия выявили на входе в здания и помещения судебных участков мировых судей.

В остальных случаях специалисты выявляли другие колюще-режущие предметы — 11 566 случаев — ножи, пилки, штопоры, лезвия и прочее, а также легковоспламеняющиеся жидкости.

В управлении ФССП напоминают, что в целях безопасности посетителям судов предлагается самостоятельно предъявить запрещенные предметы. В случае отказа граждан могут привлечь к административной ответственности.