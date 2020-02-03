Тбилиси, , 11:11 — REGNUM В центре Тбилиси в квартире при невыясненных обстоятельствах были ранены племянник и его тетя. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, инцидент произошел в ночь на 3 февраля. 37-летний мужчина получил ранение в грудь, а у женщины, возраст которой не называется, ранена нога. Обоих отвезли в больницу, их жизнь находится вне опасности. Родственники пострадавших отказались рассказать журналистам, что произошло.

Журналисты телеканала сообщают, что в полиции по данному происшествию возбудили уголовное дело по трем статьям: доведение до самоубийства, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное хранение огнестрельного оружия.

По одной из версий, один из членов семьи хотел покончить жизнь самоубийством, ему пытались помешать и была ранена женщина. По другой — произошла бытовая ссора.