Екатеринбург, , 09:49 — REGNUM Житель Свердловской области, которому вменяется убийство двухлетнего ребёнка и похищение детей, может отправиться на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Постановление о рассмотрении данного вопроса направлено в Свердловский областной суд.

«Согласно заключению комиссии экспертов, у мужчины развилось временное психическое расстройство психотического уровня, лишившее его возможности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — уточнили в прокуратуре.

Напомним, что трагедия произошла 29 марта 2019 года в частном доме. В тот день, по версии следственных органов, мужчина 1952 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил убийство двухлетнего внука. Затем он насильно посадил двух других своих внуков 2012 и 2014 годов рождения в машину, и повёз их по трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, где и был задержан сотрудниками полиции.