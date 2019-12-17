Барнаул, , 13:57 — REGNUM В Алтайском крае из-за всплеска ОРВИ пришлось закрыть десятки детских садов и школ. Как сообщает ГТРК Алтай, на карантин отправлены дети из 63 школ и детских садов.

По данным медиков, случаев выявления вируса гриппа было пока всего два. По последним данным, простудными заболеваниями в регионе болеют 19 тысяч человек, 74% из них — в возрасте до 14 лет.

Напомним, с 25 ноября по 2 декабря количество заболевших ОРВИ в крае возросло до 18,4 тысячи. Причём большинство из них (75,3%) составляют дети в возрасте до 14 лет.

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