Новосибирск, , 06:58 — REGNUM В Сибирском отделении РАН заявили, что весь комплекс зданий на Бульваре Молодежи, где ранее на посетителей обрушилась кровля, «ещё в прошлом году передано в управление Министерства науки и высшего образования РФ в лице его территориального органа».

Ранее в прокуратуре Новосибирской области сообщили, что «капитальное здание принадлежало на праве хозяйственного ведения ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и ранее использовалось предприятием в качестве хозяйственной постройки».

«Настоящее название действительного правообладателя и пользователя строения — ФГУП «ЖКХ ННЦ» (в настоящее время без «СО РАН» в официальном наименовании)», — цитирует «НДН.инфо» советника председателя СО РАН по общественным связям Андрея Соболевского.

По данным СО РАН, документы на передачу зданий подписаны в декабре 2019 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после обрушения крыши в кафе Новосибирска был задержан мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в данном помещении.

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