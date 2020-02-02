Алеппо, Сирия, , 17:33 — REGNUM В Сирии два оператора иранских телеканалов al-Alam и al-Kawthar получили ранения в результате атаки боевиков на позиции правительственных войск САР в районе Алеппо. Об этом 2 февраля сообщает SANA.

«Оператор иранского телеканала al-Alam Ибрагим Кухейль и оператор телеканала al-Kawthar Сухайб аль-Мысри пострадали из-за атаки террористов против них в ходе освещения ими продвижения армии на юго-западе Алеппо», — информирует агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков заявил, что за минувшие сутки города нескольких сирийских провинций были обстреляны террористами 37 раз.

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