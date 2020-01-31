Санкт-Петербург, , 23:37 — REGNUM Полиция Петербурга официально подтвердила факт криминального инцидента на станции метро «Площадь Восстания», в ходе которого пострадал сотрудник подземки.

Полиция Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, о драке в наземном вестибюле станции сообщили в соцсетях очевидцы вечером 31 января. Это произошло около 18 часов.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, пассажир, который отказывался оплатить проезд, ударил сотрудника безопасности метрополитена.

«Пострадавший был госпитализирован для оказания медицинской помощи. Находящимися на месте сотрудниками полиции данный злоумышленник был задержан, им оказался мужчина 2001 года рождения», — отметили в пресс-службе.

Хулиган был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства.

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