Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM В Петербурге полиция расследует дерзкое разбойное нападение на курьера одного из интернет-магазинов, у которого группа преступников похитила сразу 13 смартфонов, в том числе премиальных марок.

Вечером 30 января курьер — гражданин одного из азиатских государств СНГ — привез заказ в поселок Горелово (Красносельский район), на улицу Коммунаров. Когда мужчина вышел из своего автомобиля Lada, к нему подъехал Audi Q5, из которого выскочили трое неизвестных и брызнули в лицо курьера из газового баллончика.

Мужчина попытался бежать, но его догнали свалили на землю и под угрозой ножа отобрали два телефона iPhone 11 ProMax, поле чего скрылись на автомобиле.

Подойдя к своей машине потерпевший увидел, что у нее разбито стекло, а из салона похищено еще 11 телефонов различных марок.

«Ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску злоумышленников», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.