Москва, , 08:00 — REGNUM В 2019 году Центробанк России зафиксировал резкий рост количества финансовых пирамид. За последние пять лет число выявленных случаев мошенничества выросло почти вдвое. Пирамиды принимают самые разнообразные формы и ориентируются на разнообразные целевые аудитории — отмечают в ЦБ.

Показательным в этом смысле является резонансное «дело Константина Тюрина», которое сейчас рассматривается в Дорогомиловском районном суде Москвы. Из сюжета на НТВ следует, что мошенническая схема Тюрина была организована по известному принципу Amway, когда прибыль ее участника зависит от того, какой объем средств он привлечет от своих друзей и знакомых.

Как украсть миллион

Фабула истории такова: Константин Тюрин предложил идею заработка на торговле мобильными телефонами Apple школьному товарищу Дмитрию Чусову, которого не видел много лет и с которым возобновил дружбу в начале 2010-х. Именно Чусов, который к тому времени занимал хорошую должность в одном российском банке, первым вложил деньги в контролируемую Тюриным гонконгскую компанию Fast Mobile Co.

Предположить, что миллионы долларов, вложенные в бизнес Тюрина, дадут толчок еще более масштабной финансовой афере, Чусов не мог. Тюрин представлял этот проект как уже работающий и успешный бизнес, в обороте которого находятся десятки миллионов долларов. Причем подкреплял сказанное липовыми выписками со счетов компании-нерезидента.

Впоследствии в схему были вовлечены и другие участники — друзья и друзья друзей Дмитрия Чусова, которым тот рекомендовал Константина Тюрина как своего друга и успешного предпринимателя. Обман вскрылся в 2017 году. Тогда стало известно, что бизнес Тюрина — пустышка: зарегистрированные на его имя иностранные компании не осуществляют никакой реальной деятельности, счета компании давно закрыты, а проходившие через них миллионы долларов выводились на другие структуры и обналичивались с целью сокрытия.

Длительное время Тюрину удавалось водить своих жертв за нос. Невозможность возврата вложенных средств он объяснял блокировкой счетов американской юстицией. Протоколы касательно якобы имевшего место разбирательства по этому поводу в суде по гражданским делам округа Нью-Йорк Тюрин также подделывал. Более того, подделан был и личный кабинет компании Fast Mobile в Citibank. Для этого Тюрин поручил подельника зарегистрировать фейковый домен connectcitibank.com, почти в точности копирующий сайт международного банка. В личном кабинете Fast Mobile Co. на этом домене размещалась липовая информация об остатках на счетах компании на момент «блокировки».

В целом афера Тюрина обошлась его жертвам почти в 1,7 млрд. руб., которые передавались тому в различных валютах на протяжении нескольких лет. Куда были выведены, где и в чем хранятся эти деньги, не известно.

В ходе судебных разбирательств защита Константина Тюрина пытается возложить вину на директора фейковых компаний обвиняемого. Удобная версия, учитывая, что директор неожиданным образом скончался еще в марте 2017 г., именно тогда, когда афера Тюрина всплыла на поверхность.

«Не халявщик», а профессор РАНХиГС

Вопрос о том, почему ряд достаточно крупных предпринимателей не просто поверили в рассказы Константина Тюрина о фантастической прибыли, но и вложили в него свои миллионы, заслуживает отдельного внимания.

Не последнюю роль в этом сыграл статус Константина Тюрина, который к тому времени значился преподавателем одного из ведущих высших учебных заведений страны — Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. На сайте РАНХиГС до сих пор содержится информация о герое криминальных сводок.

Согласно этой информации, Константин Геннадиевич Тюрин в 2013 году защитил кандидатскую работу по психологии в РАНХиГС и по настоящее время является доцентом кафедры акмеологии (наука об индивидуальном развитии) и психологии профессиональной деятельности. При этом там же значится, что Тюрин помимо Академии закончил еще два высших учебных заведения — Московский институт электронного машиностроения в 1996 г. и Социально-педагогический институт, ныне входящий в ВШЭ.

В ходе судебного разбирательства в отношении К. Тюрина выяснилось: никаких дипломов последний вообще не получал. Более того, обучение в Московском институте электронного машиностроения не могло иметь места в принципе, так как в эти годы будущий профессор акмеологии РАНХиГС отбывал 2,5-годичное наказание за квартирную кражу и ДТП с участием пешеходов в подмосковном Реутове. Этот факт, к слову, Тюрин также скрыл, каким-то образом заменив год своего рождения с 1973 на 1974.

Судебные перспективы

Константина Тюрина судят по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Удивительно, но при этом еще в 2018 году прокуратура ходатайствовала о снятии с Тюрина меры пресечения в виде домашнего ареста. Можно предположить, что и на представителей прокуратуры тогда подействовала магическая аббревиатура РАНХиГС.

При этом, устранив даже такую мягкую меру пресечения для обвиняемого, прокуратура не ходатайствовала о назначении какой-либо другой. Человек, который, судя по всему, украл сотни миллионов рублей при желании в любой момент может беспрепятственно выехать из России, в которой Тюрина кроме тюрьмы и разозленных «кредиторов» из числа бывших друзей больше ничего не ждет.

Безусловно, репутация Тюрина бросает тень на «президентский университет». Не понятно, какую проверку проходил этот человек, который не только получил доступ к студентам вуза, но и бюджетному финансированию. Система отбора и проверки кадров РАНХиГС может попросту не устоять. Прокурорское послабление Тюрину в виде отмены меры пресечения при фактически неминуемом обвинительном приговоре на этом фоне выглядит более чем странно. Или нет обвиняемого — нет и неудобных вопросов к одному из ведущих вузов страны? Константин Тюрин находится на свободе и может распоряжаться украденными миллионами по своему усмотрению. Может, в этом все дело?