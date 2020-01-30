Сеул, , 21:59 — REGNUM Полиция южнокорейского города Инчхон арестовала гражданку РФ, подозреваемую в попытке убийства своего мужа, сообщают 30 января местные СМИ.

По предварительной информации, утром 30 января 42-летний гражданин Южной Кореи позвонил в полицию и сообщил, что его жена-россиянка в пьяном виде устроила скандал.

Приехавшие на вызов полицейские обнаружили мужчину с ножевым ранением, которое, по версии правоохранителей, нанесла ему жена.

Пострадавший мужчина был госпитализирован, его супруга задержана.

Проводится следствие.

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