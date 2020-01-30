Москва, , 20:57 — REGNUM Самолёт авиакомпании Utair, вылетевший из Москвы в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом 30 января сообщила пресс-служба авиакомпании.

В компании-перевозчике пояснили, что после взлёта в самолёте сработал датчик положения закрылков. Командир экипажа принял решение о возврате в аэропорт «Внуково».

В настоящее время самолёт, предварительно выработав топливо, благополучно совершил посадку в аэропорту.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снятии с авиарейса в аэропорту «Внуково» скандально известной телеведущей Ксении Собчак за отказ выполнять общепринятые для пассажиров на борту самолёта правила.

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